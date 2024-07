Fragt man Besucher, welches Fest sie am meisten mit Zweibrücken verbinden, lautet die Antwort meist: das Stadtfest. Dieses Jahr geht es in die 43. Auflage.

Ungebrochen ist die Anziehungskraft dieser Veranstaltung, die traditionell am letzten Wochenende im Juli über 100.000 Gäste in die Stadt lockt, nicht nur aus der Region, sondern auch von weit darüber hinaus. Die Party des Jahres steigt von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli.

Auf acht Bühnen gibt es viel Musik mit über 60 Künstlern und Bands, quer durch fast alle Genres, von Rock, Pop und Funk über Schlager und Irish Folk bis hin zu Volks- und Blasmusik. Techno und Black House fehlen auch nicht. Über 200 Stunden Programm erwartet die Gäste des größten Volksfestes in der Westpfalz. Abgerundet wird das Angebot durch rund 200 Getränke- und Essensstände.

Eröffnung mit dem Quizspiel „Was ist im Koffer!?“

Eröffnet wird das Stadtfest am Freitag um 18 Uhr traditionell mit dem Quizspiel „Was ist im Koffer!?“ auf der Hauptbühne am Alexanderplatz. Oberbürgermeister Marold Wosnitza und Rosenkönigin Dilara I. werden dabei fünf Minuten zu etwas oder jemandem Hinweise geben. Die Besucher sind dann gefordert, das richtige Lösungswort zu finden und die Antwort in die Quizbox zu werfen. Wer richtig liegt, kann etwas gewinnen. Im Anschluss wird SWR1 mit der Queen-Tribute Band Queen Kings auf der Hauptbühne zu Gast sein. Am Samstagnachmittag gibt es auf der Bühne am Alexanderplatz Country Musik und Line Dance zum Mitmachen, am Abend spielen die saarländischen Lokalmatadoren Changes. Am Sonntagabend ist der Sänger und Schauspieler Oli P. der Stargast.

Am anderen Ende der Fußgängerzone, auf der großen Bühne am Herzogplatz, sind am Freitag Krachleder, am Samstag Firma Holunder und am Sonntag Merci Chérie – Merci Udo mit der Andreas Nagel Band die Programmhöhepunkte. Nicht weit weg, auf der Hallplatz-Bühne, spielt am Freitag From da Soul, am Samstag Generation Ex und am Sonntag Ziggy’s Stardust.

Neu: Technostage auf dem Schlossplatz

Die Irish-Folk-Bühne ist wie gewohnt an der Heilig-Kreuz-Kirche, und auch die Poststraße ist wieder Bühnenstandort. Für Freunde des Rock gibt es die Rockbühne an der Feuerwache. SKA Einsatzkommando ist am Freitag am Start, Sin City mit ihrer AC/DC-Tribute-Show am Samstag. Treffpunkt für House und Black Music ist die Vertiefung Alexanderplatz. Neu in diesem Jahr ist eine Technostage, die den Schlossplatz drei Tage lang in einen Open-Air-Dancefloor verwandelt.

Am Sonntagnachmittag gibt es für die kleinen Gäste ein Kinderprogramm mit Volker Rosin, Luftballonclown und Kinderschminken am Alexanderplatz, und nicht zu vergessen die Kirmes am Goetheplatz.

Weitere Informationen zur Party mit Techno und Elektrischer Musik auf dem Schlossplatz finden Sie hier.

Info

Weitere Informationen und das Programm sind online hinterlegt unter www.stadtfest.zweibruecken.de.