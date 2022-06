Nach zwei Jahren Pause geht von 29. bis 31. Juli wieder ein Zweibrücker Stadtfest über die Bühne – oder besser gesagt über die acht Bühnen. Stargäste am Sonntagabend auf der Hauptbühne sind der jodelnde Japaner Takeo Ischi („Bibi Hendl“) und der Partysänger Markus Becker („Das rote Pferd“).

Samstags ist auf der Hauptbühne am Alexanderplatz die Partyband „Big Maggas“ der Höhepunkt des Abends. Lokalmatador ist die AC/DC-Coverband „Sin City“, die für Samstagabend einen furiosen Abschluss auf der Rockbühne vorbereitet. Insgesamt stehen 57 Bands, Musikgruppen und Solokünstler auf den Stadtfestbühnen, das macht zusammen über 200 Stunden Live-Musik, wie die Stadt mitteilt. Von Pop, Rock und Funk über Schlager, Irish Folk und Acoustic Jam bis hin zu Volks- und Blasmusik sind fast alle musikalischen Genres abgedeckt.

Eröffnet wird das 41. Stadtfest am Freitag, 29. Juli, um 18 Uhr mit dem Quizspiel „Was ist im Koffer!?“ auf der Hauptbühne – eine Tradition, die seit dem allerersten Stadtfest zelebriert wird. Am Abend tritt dort ab 20 Uhr der aus „The Voice of Germany“ bekannte Jan Luca Ernst auf.

Sonntags beginnt das Stadtfest-Programm auf dem Alexanderplatz mit einem Freiluft–Gottesdienst der protestantischen Kirchengemeinde und einem freien Singen, bei dem jeder mitsingen kann. Eine alte Tradition ist auch das Nachmittagskonzert der Stadtkapelle Zweibrücken.

Der Treffpunkt für junge Stadtfest-Besucher dürfte Spencer’s Partybühne in der Vertiefung Alexanderplatz sein. Dort legen DJ Antar & MC Puppet an allen drei Tagen House & Black live in the mix auf. Neu auf dem Schlossplatz ist die Cuvée Wein- und Champagner Lounge mit Live-Acoustic-Bühne. Ein Riesenrad wird auch auf dem Schlossplatz stehen.

Auch die Rockbühne am Schulzentrum wird an allen drei Stadtfesttagen bespielt, unter anderem von Ska Einsatz Kommando, „Sin City“ und „Metakilla“. Weitere Bühnen sind die Kontrastbühne in der Poststraße, die Park-Bühne am Hallplatz, auf der es unter anderem 80er Jahre New Wave, Funk und Disco zu hören gibt.

Party ist angesagt in der Karlsberg-Arena am Herzogplatz mit Bands wie „Krachleder“, „Firma Holunder“ und „Brass Machine“. Irish Folk gibt es auf der Bühne Heilig Kreuz.

Über 150 Getränke- und Imbissstände und die Stadtfest-Kirmes auf dem Goetheplatz runden das Ganze ab.

Programm im Detail

Das ausführliche Stadtfestprogramm findet sich auf der Homepage der Stadt unter www.stadtfest.zweibruecken.