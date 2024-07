„Sie haben unglaublich viel für unsere Stadt geleistet“, lobte Oberbürgermeister Marold Wosnitza den Zweibrücker Peter Krug am Freitag beim Sommerempfang im Rosengarten. Für dessen gesellschaftliche Verdienste in mehr als 50-jährigem Engagement für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge verlieh Wosnitza die Zweibrücker Stadtehrenplakette in Bronze an Peter Krug. Dieser war auch viele Jahre lang als Beauftragter des Volksbundes für die Stadt Zweibrücken tätig. „Auch unsere alljährliche Veranstaltung zum Volkstrauertag ist ganz eng mit dem Namen von Peter Krug verbunden“, erläuterte der Oberbürgermeister. Die Verleihung der Ehrenplakette geht auf einen entsprechenden Beschluss des Zweibrücker Stadtrats zurück.