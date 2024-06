Noch bis Schichtende am Sonntagabend, 23. Juni, ruft die Gewerkschaft Verdi das Fahrerpersonal der Zweibrücker Stadtbus GmbH zum Streik auf. Der jüngste Ausstand im Zuge der Tarifauseinandersetzung im privaten Busgewerbe hat unangekündigt am Freitagmorgen, 8 Uhr, begonnen. In Rheinland-Pfalz sind unter anderem auch die Buslinien der DB Regio Bus Mitte GmbH betroffen. Der Verdi-Streikaufruf richtet sich zudem an die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft QNV, doch ein Sprecher dieses Unternehmens sagte am Freitag zur RHEINPFALZ, dass QNV nicht bestreikt werde. Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin der Regionalbus Zweibrücken GmbH (RBZ): Deren Überlandbusse im Zweibrücker Umland seien weiterhin planmäßig unterwegs.

Dieser ausführliche Artikel beschreibt, wie sehr sich die Zweibrücker über die Busstreiks ärgern.