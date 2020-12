Stadtbus Zweibrücken informiert über den Fahrplan für Weihnachten, Silvester und Neujahr. An Heiligabend verkehren demnach alle Busse wie an Samstagen, jedoch eingeschränkt: Alle Fahrten, die nach 12 Uhr ab Busbahnhof beginnen, entfallen. Die letzten Fahrten vom Busbahnhof starten um 12 Uhr, die Busse fahren bis zur Endhaltestelle. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag fahren alle Busse wie an Sonn- und Feiertagen. An Silvester fahren die Busse wie an Samstagen, ohne Einschränkung. Am Neujahrstag fahren die Busse wie an Sonn- und Feiertagen. Das Kundenbüro der Stadtbus Zweibrücken GmbH ist von 24. Dezember bis 3. Januar geschlossen. Wochen- und Monatskarten können in dieser Zeit in den Bussen und in der Verkaufsstelle „Büro-Concept“ in der Maxstraße 5 gekauft werden. Geöffnet ist dort an Heiligabend und Silvester von 8 bis 12 Uhr, ansonsten montags bis freitags von 7.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr ist geschlossen.