1200 Kinder, 300 mehr als Vorjahr, haben 2023 bei der Zweibrücker Jugendbücherei Medien ausgeliehen – um etwa genauso viele ging die Zahl der Nutzer über 50 Jahre in der Stadtbücherei zurück. Was ist da passiert?

„Das geht über das ganze Jahr. Junge Familien sagen: ,Wir wollten schon längst mal kommen, jetzt haben wir es geschafft’“, erläutert Anne Detzler, Leiterin der Zweibrücker Stadtbücherei, den starken Zuwachs bei den Kindern und Jugendlichen. Auch bei Veranstaltungen der Bücherei würden sich immer wieder Kinder anmelden.

800 Meter Fußweg zwischen den Büchereien

Der Rückgang bei den Erwachsenen könnte immer noch eine Corona-Nachwirkung sein, gerade bei den Senioren über 60, von denen allein 200 weniger kamen, vermutet Detzler. Aber sie sieht auch andere Faktoren: „Es ist logisch, dass die Leute, die im Beruf stehen und eine Familie haben, nicht die Muße haben, für sich in die Bücherei zu gehen. Die jungen Eltern kommen ja, aber in die falsche Bücherei, in die Jugendbücherei.“ Zwischen der Hauptstelle und der Jugendbücherei liegen 800 Meter Fußweg. „Wenn alles zusammen wäre, könnten die Eltern ein Regal weitergehen und dann noch etwas für sich aussuchen, dann hätten wir auch diese Leser“, ist sich Detzler sicher. So gehen die Eltern nur in die Jugendbücherei.

Abhilfe könnte der langgehegte Wunsch schaffen, die beiden Büchereiteile zusammenzubringen – im leerstehenden City-Outlet (ehemalige Kaufhalle) am Busbahnhof. 3800 Quadratmeter auf drei Etagen sind in dem Gebäude frei, das aber nicht der Stadt, sondern der kommunalen Gewobau gehört. Die Bücherei müsste dort Miete zahlen. Das Projekt wurde 2023 an einem Tag der offenen Tür vorgestellt und kam gut an: „Mediothek“ heißt es. Eine Machbarkeitsstudie liegt vor, wie immer geht es ums Geld. Detzler hofft, dass der Stadtrat dazu noch vor Sommer eine Grundsatzentscheidung trifft. Dann hänge es davon ab, ob der Oberbürgermeister noch Fördermittel an Land ziehen kann. „Innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre wollen wir umgezogen sein“, sagt Detzler zu dem – jahrzehntelangen – Provisorium der zwei getrennten Büchereiteile.

Englische Bücher online ausleihen

Die Vorplanung läuft. Dazu gehört, dass alte Bücher aussortiert werden, sodass sie nicht umziehen müssen, etwa das Magazin von 6000 Büchern, die nicht genutzt werden. „Wir sind eine aktuelle Bibliothek, keine historische“, betont Detzler. Andere seien der Meinung, man sollte keine Medien haben, die älter als fünf Jahre sind, so radikal will Detzler aber nicht werden. Gerade bei den Sachbüchern sei es so, dass die Leute Sachverhalte eher im Internet nachsehen, das ließe manches Sachbuch alt aussehen. „Aber Reiseführer, Handarbeit und Garten werden immer gehen.“ Seit dem Vorjahr ist die Top 10 der Spiegel-Sachbücher da, diese haben ein eigenes Regal, im Schnitt wurde jeder der 100 Titel gut dreimal ausgeliehen. Und seit diesem Monat kann man englische Bücher online (Stichwort: Overdrive) ausleihen, denn gerade junge Leute wollen vieles auf Englisch lesen, wie Detzler weiß.

Handarbeitstreff und Internetkreis

Ein Sorgenkind sind die kurzen Öffnungszeiten; die Stadt- und Jugendbücherei haben nur von Dienstag bis Freitag geöffnet, dreimal vier Stunden, einmal acht Stunden. Wäre alles an einem Ort, könnte es auch da Besserung geben. Bei sieben Festangestellten – alle in Teilzeit, auch die Leiterin – ist das nicht einfach, wenn wie diese Woche zwei Mitarbeiterinnen in Urlaub sind und vier krank. Ältere Leser zurückzuholen und die Bücherei zu einem Kommunikationszentrum auszubauen, ist da kaum drin. Ein neuer Handarbeitstreff und ein Internetkreis im Vorjahr fanden zwar guten Zuspruch, aber zum Beisammensitzen musste der Handarbeitskreis in der engen Hauptstelle Regale rücken, und die Senioren müssen im Haus der Jugendbücherei mühsam zwei Etagen ohne Fahrstuhl hoch zu den Internetinfos. Im Gebäude der Hauptstelle befindet sich ein seit Jahren leerstehende kleines Kulturcafé, doch da zieht es und es ist ungemütlich – ein weiterer Grund für den Umzug.