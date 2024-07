Während den Sommerferien (15. Juli bis 23. August) bleibt die Hauptstelle der Stadtbücherei (Herzogstraße 11) mittwochs und donnerstags geschlossen. Geöffnet hat sie dienstags, 10 bis 18 Uhr, und freitags, 14 bis 18 Uhr. Die Öffnungszeiten der Jugendbücherei bleiben davon unberührt. An den Schließtagen ist die Hauptstelle alternativ per E-Mail an stadtbuecherei.ausleihe@zweibruecken.de oder telefonisch über die Jugendbücherei (06332 923940) erreichbar.