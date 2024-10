Für alle, die mit älteren Menschen zu tun haben, in Einrichtungen oder auch zu Hause, hat die Stadtbücherei Zweibrücken eine neue Themenecke eingerichtet mit dem Titel „Älter werden“. Anne Detzler, Leiterin der Stadtbücherei, stellte sie gestern vor.

„Wir möchten Anregungen geben, wie man mit älteren Menschen arbeiten kann, wie man sie aktivieren kann und wie man mit an Demenz Erkrankten umgeht“, sagt Anne Detzler. Mit dem Angebot möchte die Stadtbücherei „Pflegende in Einrichtungen und im privaten Umfeld unterstützen“. Die neue Themenecke „Älter werden“ umfasse nicht nur Bücher, sondern auch Spiele und Materialien wie etwa Quizze, so die Leiterin der Stadtbücherei.

Der Grundstock der derzeit rund 30 Medien sei eine Spende des auf Arbeit mit Senioren spezialisierten Verlages Singliesel. Ergänzt werde er durch die Stadtbücherei, erklärt Detzler. Es sei geplant, das Angebot nach und nach zu erweitern. Erste positive Rückmeldungen bestätigten sie darin, eine Lücke zu schließen. „Die Ausleihe läuft schon richtig gut. Ich musste sogar schauen, dass für die Präsentation noch was im Regal bleibt.“

Angebot soll weiterentwickelt werden

Unter den Medien sind Titel wie „Musizieren mit Senioren“, „Musik und Tanz 66 plus“, „Schlagerstars der 70er Jahre“, „Stuhl-Yoga“, „Sturzprophylaxe-Training“ und Bücher zum Vorlesen. Laut Detzler können sie für drei Wochen ausgeliehen werden – mit zweimaliger Verlängerung. Institutionen werde eine längere Frist gewährt.

„Ich freue mich, dass nach der Themenecke Toleranz und der Themenecke Nachhaltigkeit eine neue Themenecke für ältere Menschen entsteht“, sagt Dezernentin Christina Rauch. Sie halte „ein breites Angebot bereit für alle Institutionen, die sich mit Älteren beschäftigen“. Ziel sei, es weiter zu entwickeln, auch mit Blick auf die Mediothek, die am Busbahnhof entstehen soll.

Sinnvolle Ergänzung zu bestehendem Netzwerk

Elena Wintholz, Fachkraft für soziale Betreuung im Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Rosengarten, möchte die Medien nutzen, „um Ältere und Jüngere zusammenzubringen“. Man habe im Awo-Heim schon sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn älteren Menschen vorgelesen werde, das wolle man ausbauen und „die Jugend verstärkt ins Haus holen“.

Für den Seniorenbeauftragten, Michael Seebald, ist die Themenecke „eine sinnvolle Ergänzung zu einem bestehenden Netzwerk“. Regelmäßig würden von Seniorenbüro und Pflegestützpunkt Seminare für Angehörige von Demenzerkrankten angeboten. Claus Wilhelm von „Gemeindeschwester plus“ kann sich auch Vorträge vorstellen, etwa zum Thema Brandschutz für Senioren. Anne Detzler sagt, sie greife die Ideen gerne auf und sei „offen für Anregungen aus der Praxis“.