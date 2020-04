Die Zweibrücker Stadt- und die Jugendbücherei und das Stadtarchiv öffnen in der kommenden Woche wieder für den Publikumsbetrieb und die Ausleihe, die Bibliotheca Bipontina voraussichtlich erst Anfang Mai. Die Zeit bis dahin wird gebraucht, um die Maßnahmen vorzubereiten, die für die Publikumsöffnung vorgeschrieben sind, so Thilo Huble vom Zweibrücker Kulturamt und Hans-Erich Au vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz. Geplant ist, dass zuerst die Hauptstelle der Stadtbücherei (Herzogstraße 9) zu den üblichen Zeiten in der Woche Dienstag, 10 bis 18 Uhr und Mittwoch 14 bis 18 Uhr öffnet. Die Jugendbücherei (Hofenfelsstraße 53) ist dann Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Das Stadtarchiv Montag bis Freitag von 9 bis 12 und Donnerstag von 14-16 Uhr geöffnet. Die allgemeinen Schutzmaßnahmen und Abstandsregelungen sind zu beachten. In der Bücherei ist nur die Ausleihe geöffnet. Ein Verweilen in der Bücherei ist nicht erlaubt. Die Internet PCs der Bücherei können ebenfalls nicht genutzt werden. Infos dazu gibt es auch im Internet: zweibruecken.de/stadtbuecherei, und zweibruecken.de/stadtarchiv sowie lbz.rlp.de.