Die Stadt Saarbrücken musste viel Kritik einstecken, nachdem sie am Montag Obdachlosen-Zelte räumen ließ. SPD, Grüne und die Linke sprachen am Dienstag von einem „menschenunwürdigen Verhalten“. Landtagsabgeordneter Timo Ahr von einem „kleinen Skandal“. Die Stadt hält an der Räumung fest und spricht von einer „Gefahr für Leib und Leben“ für die Obdachlosen. Sozialdezernent Tobias Raab erklärte auf Nachfrage der RHEINPFALZ, dass die Stadt schon seit Wochen in Kontakt mit den Betroffenen stehe. „Jetzt musste gehandelt werden“, betont Raab. Die Stadt findet, dass „die Sicherheit der Menschen nicht gewährleistet werden kann“, wenn sie in Zelten an öffentlichen Plätzen leben. Es gehe der Stadt auch um die Würde der Menschen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier