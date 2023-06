Im Ferienmonat August bezahlt die Stadt das Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler nicht. Das bestätigte Stadtpressesprecher Jens John auf Anfrage.

Für die Schülerbeförderung wurde im Mai das Deutschlandticket eingeführt, es ist für das Schuljahr 2022/2023 bis 31. Juli gültig. Die Stadt als Schulträgerin ist verpflichtet, für die Schülerbeförderung während der Schulzeit zu sorgen, wenn der Schulweg ohne Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. Diese Aufgabe erfüllt die Stadt durch die Übernahme der Kosten für Bus und Bahn. Für das Schuljahr 2023/2024 wird ab September wieder das Deutschlandticket bereitgestellt.

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) stellte früher die „Jahreskarte Ausbildung Westpfalz“ für Schüler zur Verfügung. Diese war vom 1. August eines Jahres bis zum 31. Juli des Folgejahres gültig, also auch während der Sommerferien. Nach Einführung des Deutschlandtickets wurde dieses zum Schülerbeförderungsticket. Es ist jedoch ein Monatsticket. Da der August dieses Jahr komplett in den Sommerferien liegt, dürfe das Deutschlandticket nicht kostenlos zur Verfügung gestellt werden, so der Stadtsprecher. „Die Beschaffung der Deutschlandtickets für August 2023, ohne dass Schulbetrieb stattfindet, wäre eine freiwillige Ausgabe der Stadt und unter haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten nicht zulässig.“

Schülerinnen und Schüler, die auch im August öffentliche Verkehrsmittel benutzen wollen, könnten sich selbst ein Deutschlandticket bestellen. Die Bestellung sei bis 10. Juli 2023 bei den VRN-Verkaufsstellen möglich. Ein Foto sei nicht zusätzlich erforderlich. Die Kündigung zum 30. August könne bereits mit der Bestellung abgegeben werden.

Die Stadt bittet um Verständnis für die Sparmaßnahme. Man könne aufgrund der Haushaltssituation und der Verpflichtung zum sorgsamen Umgang mit Steuergeldern nicht anders verfahren. Die Schulen seien bereits informiert.

Fragen beantwortet das Schulverwaltungs- und Sportamt unter Telefon 06332 871409 oder 06332 871401.