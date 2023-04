Zweibrücken tritt dem rheinland-pfälzischen Klimapakt bei. Damit verpflichtet sich die Stadt, das Klima stärker zu schützen und dabei mit Ehrgeiz vorzugehen.

Der Klimapakt ist ein Zusammenschluss rheinland-pfälzischer Städte, Dörfer, Kreise und Verbandsgemeinden. Wer mitmacht, verpflichtet sich, seine Aktionen im Klimaschutz und bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels „zu forcieren und besonders ambitioniert vorzugehen“. Jede Gemeinde muss zudem fünf Ziele nennen. Das Land unterstützt sie dann dabei, diese Ziele zu erreichen.

Zweibrücken nennt drei Ziele im Klimaschutz und zwei bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Die Stadt möchte ein Klimaschutzkonzept erstellen und konkrete Ziele nennen, wie viele Treibhausgase sie damit einsparen möchte. Sie möchte ein systematisches Energiemanagement einführen, und sie möchte erfassen, welche Dächer städtischer Gebäude für Photovoltaikanlagen in Frage kämen. Sie möchte außerdem ein Klimaanpassungskonzept erstellen und umsetzen und eine Stelle schaffen, um das Thema „Anpassung an Klimawandelfolgen“ zu bearbeiten. Der fünfte Punkt ist eine Seite im Internet, auf der es um den Klimawandel geht und die regelmäßig aktualisiert werden soll.

Der Stadtrat hat dem Beitritt in seiner Sitzung Ende März zugestimmt. In den Unterlagen zur Sitzung verweist die Stadt auch auf ihre bisherigen Aktivitäten, darunter Projekte, die die Umweltgruppe ZW-vernetzt angestoßen und umgesetzt hat, und begonnene Projekte wie die Umstellung der Dienstfahrzeuge auf E-Autos, der Wechsel auf LED-Straßenlampen und das geplante Mobilitätskonzept.