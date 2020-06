Die Stadt will ein beschleunigtes Bebauungsplanverfahren für das Gebiet „Eremitage und Umgebung“ einleiten. Dies soll der Stadtrat am Mittwoch beschließen. Hintergrund ist, dass die Feuerwehr einen zusätzlichen Platzbedarf hat. Der Standort der Feuerwehr an der Landauer Straße soll deshalb um eine Halle erweitert werden. Das betroffene Gebiet wird von der Kesselbach-, Landauer- und Storchenstraße sowie im Südosten von der Bahnlinie begrenzt. Im aktuell gültigen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2005 und dem Bebauungsplan aus dem Jahr 1992 ist dieser 2500 Quadratmeter große Bereich, der sich komplett in städtischem Besitz befindet, als Mischgebiet ausgewiesen. Künftig soll es eine Gemeinbedarfsfläche sein, damit dort die Erweiterung der Feuerwache rechtlich abgesichert ist. Weil die Feuerwehr räumlich stark eingeschränkt ist, ist der Bau einer zusätzlichen Halle als Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge und Geräte sowie der Bau einer Werkstatt und einer Waschstraße vorgesehen.