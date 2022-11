Wer mit dem Bus zur Arbeit im Zweibrücker Outlet fahren möchte, für den sind die Fahrpläne ungünstig. Die Stadt überlegt, das zu ändern.

Die Stadt überprüft, ob sie die Fahrpläne der Busse besser auf die Arbeitszeiten im Outlet abstimmt. Das sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza Ende Oktober im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Busse der Linie 226 fahren immer zwölf Minuten vor der vollen Stunde am Busbahnhof ab und kommen drei Minuten vor der vollen Stunde am Outlet an. Wenn die Schicht zur vollen Stunde beginnt, bleibt keine Zeit, in den Laden zu laufen, sich umzuziehen und rechtzeitig zu beginnen.