Bald zieht neues Leben in die frühere Hypovereinsbank in der Fußgängerzone ein. Geplant sind sogenannte Pop-Up-Stores und Büros für die Stadtentwicklung.

Am Mittwochmorgen trafen sich Zweibrückens Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza, Wirtschaftsförderin Anne Kraft und Pressesprecher Jens John in den Räumen, die die Stadt von der Gewobau mietet. Die Stadt möchte dort ein oder zwei sogenannte Pop-Up-Stores ansiedeln, ursprünglich schon im Herbst. In solchen Läden können beispielsweise Jungunternehmer ohne langfristige Mietverträge und Umbauten testen, ob ihre Idee bei den Kunden überhaupt ankommt.

Näheres wollte die Stadt noch nicht verraten. Der OB verwies darauf, dass noch letzte Details zu klären seien. Lange dürfte das nicht mehr dauern: Die Stadt möchte zu einer Pressekonferenz einladen, voraussichtlich schon für Dienstag. Die Dekorationsstücke im Schaufenster der früheren Bank an der Abzweigung zur Mühlstraße ließen keine Rückschlüsse auf die Läden zu, sagte Wosnitza: „Das ist nur Deko.“ Zu sehen sind hölzernes Ritterspielzeug und Verkleidungen für Mädchen. Ins Erdgeschoss soll neben den Geschäften ein Innenstadtmanager einziehen. Den ersten Stock sollen sich Citymanagerin Petra Stricker, der Verein Gemeinsamhandel , und die Wirtschaftsförderung teilen.