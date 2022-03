Zweibrücker Gastwirte müssen auch dieses Jahr keine Gebühren bezahlen, wenn sie im Freien Gäste bewirten, Werbetafeln aufstellen und Waren auslegen. Die Stadt verzichtet wieder auf die Sondernutzungsgebühr – und damit auf 27.500 Euro.

Seit dem Beginn der Coronakrise verzichtet die Stadt auf diese Gebühren, und der Stadtrat beschloss am Mittwoch einstimmig, die Gastrononomen noch einmal hierdurch zu unterstützen. „Danach können wir’s nicht mehr machen“, blickte Oberbürgermeister Marold Wosnitza voraus. Für das Leben in der Innenstadt solle man das in Kauf nehmen, fand Theresa Wendel (SPD), und CDU-Sprecher Pascal Dahler war froh, dass man frühzeitig ein Signal sende. Harald Benoit (AfD) sagte, dass dies das letzte Mal sein sollte: „Irgendwann muss auch ein Ende sein.“ Woraufhin FWG-Sprecher Kurt Dettweiler ebenfalls ans Mikrofon trat – „wenn jetzt jeder seinen Senf dazu geben muss“. Auch er war für eine Verlängerung, wollte eine erneute Verlängerung aber nicht ausschließen: „Wir können heute nicht sagen, was nächstes Jahr ist.“