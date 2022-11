Petra Stricker wird sich ein weiteres Jahr um Veranstaltungen in der Stadt kümmern – etwa die verkaufsoffenen Sonntage samt dem Rahmenprogramm.

Der Stadtrat hat den Vertrag mit der Citymanagerin am Donnerstag erneut um ein Jahr verlängert. Sie kümmert sich seit 2015 in dieser Position um Veranstaltungen und „das Image der Stadt“, wie sie sagte. Dazu gehören die verkaufsoffenen Sonntage, die 2023 für 2. April, 4. Juni, 1. Oktober und 5. November geplant sind. Da die Geschäfte nur öffnen dürfen, wenn nicht das Einkaufen im Vordergrund steht, muss es an diesen Sonntagen ein Rahmenprogramm geben, das ebenfalls Petra Stricker in Absprache mit den Händlern auf die Beine stellt. Anfang April wird es unter dem Motto „ZW gesund“ stehen, für Juni ist der Kindertag geplant, beides Formate, die aus den Vorjahren bekannt sind. Auch die weiteren Termine haben sich in der Vergangenheit bewährt. Am 15. Juli wird es das „Dinner in Weiß“ geben. Der Ort stehe bereits fest, sagte Stricker, wollte ihn aber nicht ein Dreivierteljahr im Voraus verraten. Der „Saarländertag“ genannte 15. August soll auch ein „Franzosentag“ werden, und am 8. und 9. September steht das Oldtimertreffen auf dem Programm. Halloween, das dieses Jahr sehr viele Kinder anlockte, ist wie gehabt am 31. Oktober.