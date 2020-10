Die Stadt Zweibrücken vermeldet zwei neue Corona-Fälle. Dadurch rutscht die Stadt mit einem Inzidenzwert von 38 wieder von der Risikostufe Gelb in Orange. Der Stadtvorstand hat bereits am Montag beschlossen, die Allgemeinverfügung zu verlängern. Sie tritt in der Nacht zum Mittwoch in Kraft und gilt zunächst bis 8. November. Das teilte OB Marold Wosnitza am Abend auf Anfrage mit.

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gab es am Dienstag, Stand 11.15 Uhr, insgesamt neun neue nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus: zwei in Zweibrücken, zwei in Pirmasens und fünf im Landkreis.

„Wir haben viele Infektionen im privaten Bereich und müssen auch darüber nachdenken, die Sperrstunde zu verlängern. Ich befürchte aber, dass sich die Leute dann nach 23 Uhr ins Private zurückziehen“, sagte der Oberbürgermeister. Ab sofort schränkt die Allgemeinverfügung private Zusammenkünfte und Feiern im öffentlichen Raum ein. Bis 8. November sind nur noch maximal 20 Personen bei solchen Treffen erlaubt – unter Einhaltung der AHA-Regeln. Der Teilnehmerkreis ist vorab festzulegen. „Als wir die Entscheidung am Montag im Stadtvorstand trafen, hatte die Rechtsverordnung des Landes noch 75 Personen erlaubt. Mittlerweile sind es ebenfalls nur noch maximal 20“, erläuterte Wosnitza.

Die Stadt appelliert an die Bevölkerung, Feiern im Privaten einzuschränken und auf zehn Personen mit maximal zwei Hausständen zu begrenzen. Gegenüber der ersten Allgemeinverfügung wurde ein weiterer Passus aufgenommen, der im Landkreis bereits gilt: Demnach ergeht die Aufforderung, die Besuchsregeln der Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeeinrichtungen zu beachten. „Besucher sollten sich über die besondere Schutzbedürftigkeit dieser Personengruppen im Klaren sein. Wer sich krank fühlt oder entsprechende Krankheitssymptome hat, sollte solche Einrichtungen nicht aufsuchen“, appelliert Wosnitza an den gesunden Menschenverstand.