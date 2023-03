Die Zweibrücker Feuerwache wird größer. Der Stadtrat hat am Mittwoch Aufträge für einen Anbau und einen Neubau vergeben.

Die Stadt investiert über Millionen Euro in die Feuerwache – in eine neue Werkhalle, ein zusätzliches Stockwerk und in eine neue Einsatzleitzentrale. Der hintere Teil der jetzigen Feuerwache soll leicht aufgestockt werden, so dass mit einer Zwischendecke aus einer hohen Fahrzeughalle zwei volle Stockwerke werden. Außerdem ist eine neue Halle in Richtung Bahneinschnitt geplant. Dort sollen 900 Quadratmeter Platz für zwei Fahrzeuge, eine KFZ-Werkstatt, Wasch- und Dekontaminationshalle, Feuerlöscherwerkstatt und die Ausrüstung für den Katastrophenschutz entstehen. 4,5 Millionen Euro investiert die Stadt in diesen Neu- und Umbau. 60 Prozent muss sie selbst zahlen, 40 Prozent gibt das Land dazu. Der Stadtrat hat am Mittwoch Aufträge für die Planung der Elektrotechnik sowie für Heizung, Lüftung und Sanitär für zusammen 165.000 Euro an das Zweibrücker Planungsbüro GSP vergeben. Der Umbau der Einsatzleitzentrale in der Feuerwache läuft bereits. Mitte März hatte der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Frank Theisinger im Gespräch mit der RHEINPFALZ gesagt, Ziel sei es, dass die Zentrale am 31. August „so weit fertig ist, dass sie in Betrieb gehen kann“.