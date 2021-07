Auch für den Dienstag meldete die Kreisverwaltung keine neuen Corona-Fälle für Zweibrücken und den Landkreis. Lediglich in Pirmasens gab es zwei neue Fälle. Die Inzidenz bleibt deshalb in Zweibrücken und dem Landkreis auch am Mittwoch, 7. Juli, bei Null, in Pirmasens liegt sie am Mittwoch bei 7,5.