In Zweibrücken soll es künftig verboten sein, Tauben zu füttern. Hunde sollen künftig in der ganzen Stadt angeleint werden.

Die neue Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, die ab Jahresmitte in Kraft treten soll, sieht ein Fütterungsverbot für Wildtiere vor, das bisher nicht enthalten war. Laut dem Entwurf soll es künftig eine Ordnungswidrigkeit sein, „wildlebende oder herrenlose Tiere, insbesondere Tauben und (Wasser-)Vögel, zu füttern sowie Futter für diese Tiere auszulegen, beziehungsweise auszustreuen“. Unter dem Dach der Alexanderskirche soll aber ein Taubenschlag mit Futter- und Brutplätzen entstehen, um die Taubenpopulation besser kontrollieren zu können.

Die neue Verordnung sieht auch vor, dass Hunde künftig in allen Straßen, in denen Häuser stehen, angeleint sein müssen. Bisher war das nur in der Fußgängerzone, öffentlichen Anlagen, der Fasanerie, den Birkhausen und auf Volksfesten und Märkten der Fall.

