Die kommunale Offene Jugendarbeit in Zweibrücken sucht junge Leute, die sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagieren möchten. Aktuell geht es vor allem um Betreuerinnen und Betreuer für Kinderfreizeiten in den Sommerferien. Zur Vorbereitung ist für 19. bis 22. April eine Jugendleiterschulung in Zweibrücken geplant, täglich von 9.30 bis 17 Uhr. Interessenten sollten mindestens 16 Jahre alt sein, Vorerfahrungen sind nicht nötig. Informationen stehen auf der Homepage der Offenen Jugendarbeit Zweibrücken. Diese ist unter 06332 871-560 oder E-Mail koja@zweibruecken.de erreichbar. Man kann sich auch per E-Mail anmelden.