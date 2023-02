Städte und Kommunen sollen fahrradfreundlicher, das Radwegenetz über Grenzen hinweg ausgebaut werden. Eine Arbeitsgemeinschaft mit 35 Kommunen ist geplant. Zweibrücken ist bislang nicht darunter.

Die Kommunen haben beschlossen, eine Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) anzuregen. Diese soll nun im zweiten Quartal 2023 gegründet werden. Während Pirmasens auf der Liste der Interessenten steht, ist Zweibrücken nicht dort zu finden. „Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen ist noch nicht gegründet. Die Gründungsversammlung ist für das zweite Quartal in Kaiserslautern geplant. Die Stadt Zweibrücken könnte natürlich an der Gründungsversammlung teilnehmen und von Anfang an dabei sein“, teilt Nadin Robarge von der Pressestelle der Stadt Kaiserslautern auf Anfrage mit. Wenn die Stadt Zweibrücken die Förderung von Rad- und Fußverkehr „aktiv voranbringen möchte“, so Robarge, dann sei eine Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) „sicher von Vorteil“.

In der Januar-Sitzung des Zweibrücker Stadtrats hatte CDU-Sprecher Pascal Dahler angeregt, Mitglied in der AG fahrradfreundlicher Kommunen zu werden. Oberbürgermeister Marold Wosnitza hatte zugesagt, dies zu prüfen, zusammen mit dem Zweibrücker Fahrradbeauftragten Klaus Fuhrmann. Eine Antwort steht noch aus.

Idee entstand vor einem Jahr

Die Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigten, so Pressesprecherin Robarge, „dass der Zusammenschluss von Kommunen zu einer AGFK wesentlich zu einer professionelleren und zielgerichteteren Förderung des Fuß- und Radverkehr beiträgt“. Die Arbeitsgemeinschaften verstehen sich laut ihr dabei „als Plattform für die Vernetzung der Kommunen untereinander, als Schnittstelle zwischen den Mitgliedern, aber auch im Dialog mit der Politik, als Mitorganisator von Veranstaltungen, Kongressen und Fortbildungen sowie als Fachberater mit Ideen für die praktische Arbeit in den Kommunen und Unterstützer für den Bereich Kommunikation und Werbung“.

Auf den Weg gebracht worden sei Idee zu einem Zusammenschluss vor einem Jahr. Rund 35 Kommunen unter Federführung der Stadt Kaiserslautern übergaben die Interessenbekundungen an Verkehrsministerin Daniela Schmitt. Robarge: „Gemeinsam mit der Stadt Ingelheim haben wir dann im April 2022 ein erstes Treffen der kommunalen Vertreterinnen und Vertreter organisiert, bei dem über organisatorische und inhaltliche Themen einer AGFK Rheinland-Pfalz gesprochen wurde. Hier waren auch das Land und der Landesbetrieb Mobilität eingeladen und eingebunden.“

Gründungsversammlung im zweiten Quartal

Im Anschluss habe sich eine kleinere Gruppe von Kommunen – weiterhin unter der Federführung der Stadt Kaiserslautern – „mehrfach mit dem Land getroffen und den Gründungsprozess gemeinsam vorangebracht“. Inzwischen seien die Vorarbeiten und Abstimmungen „soweit gediehen, dass die Gründungsversammlung für das zweite Quartal 2023 in Kaiserslautern geplant ist“, so Robarge.

Neben Kaiserslautern haben die kreisfreien Städte Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Trier, Worms, Neustadt, Landau und Pirmasens Interesse an der Gründung einer AGFK gezeigt. Unter den Kreisstädten sind es Neuwied, Bad Kreuznach, Ingelheim, Andernach, Bingen, Alzey, Bad Dürkheim, Wörth, Remagen, Bendorf, Bitburg, Grünstadt und Bad Bergzabern. Hinzu kommen neun Landkreise und neun Verbandsgemeinden. Bundesweit gibt es bereits mehr als zehn ähnliche Gemeinschaften, die nicht nur die Wege verbessern und ausbauen, sondern auch mehr Menschen aufs Rad bringen wollen.