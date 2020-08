Wie wird sich im Wandel des Klimas in Zweibrücken künftig gut leben lassen. Die Kommunalpolitik denkt über viele Maßnahmen von Anpassungen nach, ohne die Bürger wird’s aber nicht gehen. Die Stadt hat einen Wettbewerb um den Klimaanpassungspreis Zweibrücken ausgeschrieben. Private können sich mit ihren Umsetzungen in den Wettbewerbskategorien „Gebäudegrün“, „Grüngärtnern“ und „Klimaangepasstes Bauen“ bewerben. Beiträge müssen bis zum 4. September eingereicht werden. Weitere Infos beim Stadtbauamt, Herzogstraße 3, erreichbar per E-Mail an stadtplanung@zweibruecken.de.