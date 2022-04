Die Stadt bittet um Spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine. Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen benötigt sie Haushaltswaren für die Ausstattung von Unterkünften, insbesondere Bett- und Kissenbezüge, Gardinen, Decken, Handtücher in allen Größen, Geschirrtücher sowie Koch- und Essgeschirr (Töpfe, Teller, Gläser, Besteck, Schüsseln). Die Stadt bittet darum, die Spenden beim Kinderschutzbund in der Maxstraße 19 abzugeben; Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 8 bis 14 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr. Möbel können bei der Arbeitslosenselbsthilfe in der Luitpoldstraße 6 abgegeben werden, Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 8 bis 17 Uhr, Freitag 8 bis 16 Uhr, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 06332 18884. Zurzeit werden benötigt: Betten, Lattenroste, neue Matratzen und Möbel (Kleiderschränke, Tische, Stühle, Kommoden). Die Stadt bittet darum, nur gut erhaltene und neuwertige Sachen zu spenden, die man selbst auch benutzen würde.