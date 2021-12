Aufgrund der Corona-Pandemie sagt die Kreisstadt Neunkirchen ihren in der Neuen Gebläsehalle geplanten Neujahrsempfang 2022 ab. „Wir bedauern, den Neujahrsempfang das zweite Mal in Folge absagen zu müssen. Aber wir haben als Stadt eine Vorbildfunktion“, sagte Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD). Es werde von den Menschen verlangt, ihre Kontakte zu reduzieren. Die Stadt Neunkirchen könne aber nicht Wasser predigen, und selbst Wein trinken. Der Neujahrsempfang lebe davon, dass man sich in der Neuen Gebläsehalle bewegt, Hände schüttelt und miteinander ins Gespräch kommt. All das ist angesichts der Pandemie noch immer nicht möglich. Eine Veranstaltung, bei der alle an ihren Tischen sitzen, würde den Charakter des Empfangs verfremden. Neunkirchen lade normalerweise rund 800 Gäste plus Begleitperson ein. Die Einladungsliste auf rund 300 Personen zu kürzen, sei jedoch keine Alternative, so Aumann. Das würde nur zu Enttäuschungen auf allen Seiten führen. Folglich sei die Absage aus Sicht der Stadt Neunkirchen die einzig richtige Entscheidung.