Ab Montag, 3. Januar, nimmt der Direkt-Shuttle-Bus der Neunkircher Verkehrs GmbH (NVG) als Linie 320 von Neunkirchen zur Universität des Saarlandes seinen Betrieb auf. Die Kreisstadt lässt die Busverbindung einrichten, um den 903 in Neunkirchen wohnenden Studierenden die 40-minütige Busfahrt an die Uni zu erleichtern. Der Stadtrat hat der Finanzierung in seiner Dezember-Sitzung zugestimmt. Die Kosten betragen rund 68.000 Euro jährlich, davon zahlt die Stadt 60.000 Euro. Der Rest wird über Werbung finanziert, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Fahrt ist mit dem Semesterticket für Studierende kostenlos. Der Bus verkehrt an Vorlesungstagen montags bis freitags dreimal täglich zwischen Neunkirchen und der Universität in Saarbrücken.