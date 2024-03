Am Samstag und Sonntag wirbt die Stadt Zweibrücken auf der 25. Saar-Lor-Lux-Tourismusbörse in der St. Ingberter Stadthalle für ihr touristisches Angebot. Am 16. und 17. März, jeweils 10 bis 17 Uhr, stellt die Stadt an ihrem Stand auf der saarpfälzischen Reisemesse die Ausflugsziele in Zweibrücken und Umgebung vor und informiert über ihr Kulturprogramm und die Termine für Gästeführungen. Unter den Messebesuchern werden drei Eintrittskarten für das Fest der 1000 Lichter verlost. Auf der Messe in St. Ingbert zeigen Reiseveranstalter sowie Städte und Gemeinden an etwa 40 Ständen ihr touristisches Angebot. Für Besucher ist der Eintritt frei.