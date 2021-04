Wer seine Katze frei laufen lässt, muss sie ab dem 15. November kastrieren lassen. Außerdem muss das Tier gekennzeichnet und in einem Haustierregister registriert werden. Das sieht eine Rechtsverordnung der Stadt vor, die am Mittwoch dem Hauptausschuss vorgelegt wird.

Sie bezieht sich auf alle männlichen und weiblichen Katzen ab fünf Monaten, die freien Auslauf haben und sich fortpflanzen können. Ihnen müssen ab Mitte November die Hoden oder Eierstöcke von einem Tierarzt entfernt werden.

Weiter sind Katzenhalter verpflichtet, ihre freilaufende Katze kennzeichnen zu lassen und sie zu registrieren. Sofern die Tiere nicht bereits tätowiert sind, kann das Kennzeichnen durch einen Chip geschehen, den ein Tierarzt einpflanzen muss. Die Katze muss der Halter unter Angabe der Chipnummer, seiner Kontaktdaten und der äußerlichen Merkmale des Tieres in einem Register melden. Die geplante Verordnung nennt beispielsweise das Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes oder das deutsche Haustierzentralregister.

Verwaltung: zu viele wilde Katzen in der Stadt

Sinn der Verordnung ist laut Stadtverwaltung, dass sich herrenlose Katzen nicht unkontrolliert vermehren. Diese freilebenden Tiere stammen nach Meinung der Stadt alle von unkastrierten Katzen ab, die von ihren Besitzern frei herumlaufen gelassen werden. Deshalb, so argumentiert die Verwaltung, sind die Halter in die Pflicht zu nehmen. Bei Verstößen gegen die Verordnung droht ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro.

In der Vorlage für den Hauptausschuss spricht die Verwaltung davon, dass die Zahl freilebender Katzen in Zweibrücken auszuufern droht. Sie würden unter schlechtem Wetter, an mangelhafter Ernährung und Krankheiten wie Katzenleukose und Katzenaids leiden. Außerdem seien sie trotz ihres freien Lebens auf „menschliche und Fürsorge und Pflege angewiesen“. Die Verordnung helfe nach Ansicht der Verwaltung, die Anzahl der freilebenden Tiere zu reduzieren und damit auch die Übertragung von Krankheiten zu verhindern. Außerdem würden kastrierte Katzen näher an ihrem Zuhause bleiben. Die Wahrscheinlichkeit von Unfällen im Straßenverkehr würde damit sinken. mco