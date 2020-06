Viele Fragen stellen sich derzeit für Sport- und Kulturvereine rund um den Übungsbetrieb und die Planung von Veranstaltungen. Die Stadtverwaltung will am Freitag, 19. Juni, 17 Uhr, in einer Informationsveranstaltung das Wichtigste dazu im Dialog mit Vereinsvertretern klären. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich, auch um den Ort der Veranstaltung passend auswählen zu können. Die Vereine werden zudem gebeten, vorab ihre wichtigsten Fragen der Verwaltung mitzuteilen. Anmeldung und Fragen bittet die Verwaltung bis Mittwoch, 17. Juni, 12 Uhr, mit Angaben zum Namen, Vornamen, E-Mail-Adresse, Anschrift, Telefonnummer sowie Vereinsname per E-Mail zu senden an: corona@zweibruecken.de. Auch telefonisch ist eine Meldung möglich: Tel. 06332/871174.

An der Infoveranstaltung können laut Stadtverwaltung maximal zwei Vertreter pro Verein teilnehmen.