Anfang März sprach sich der Stadtrat mit knapper Mehrheit gegen eine Erhöhung der Grundsteuer B aus. Die Kommunalaufsicht lehnte daraufhin den Nachtragshaushalt ab und forderte die Stadt auf, nachzubessern. Wegen des Coronavirus ändert die Aufsichtsbehörde ADD nun ihre Haltung – vorerst.

Es ist ganz klar eine andere Situation als im Februar“, sagt die Vizepräsidentin der Aufsichtsbehörde ADD in Trier, Begoña Hermann, mit Blick auf die nun ausgesprochene Corona-Gnade. Viele Menschen seien in Kurzarbeit, zahlreiche Unternehmen bangten um ihre Existenz, in vielen Kommunen werde über den Erlass von Gewerbesteuern gesprochen, was wiederum zu sinkenden Einnahmen führt. „Es wäre nicht gerechtfertigt, wenn wir, vier Wochen nach Beginn der Corona-Krise, eine Erhöhung der Steuern wollten. Das würde die Menschen jetzt noch zusätzlich verunsichern“, ergänzt Herrmann.

ADD verlässt harte Linie

Das sah Anfang April noch anders aus: Wie berichtet, lehnte die ADD den vom Stadtrat im März beschlossenen Nachtragshaushalt ab. Die Behörde erwartete eine überarbeitete, neu beschlossene Nachtragshaushaltssatzung. Herrmann betonte wiederholt, die ADD würde den Nachtragshaushalt für das Jahr 2020, der ein Defizit von 17 Millionen Euro vorsah, genehmigen, sofern der Stadtrat der vorab geforderten Erhöhung der Grundsteuer B von 425 auf 480 Prozent zustimmen würde. Umgerechnet hätte das pro Grundstückseigentümer durchschnittliche Mehrkosten von 44 Euro bedeutet.

Was hat sich geändert? Am Mittwochnachmittag sei ein Schreiben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums bei den Aufsichtsbehörden und den kommunalen Spitzenverbänden eingegangen. Darin heißt es, die Kommunalaufsicht solle für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 „von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite bei Gemeinden absehen“. Dazu zählt auch die Erhöhung der Realsteuersätze, also beispielsweise der Grundsteuer. Ziel ist, „den Kommunen mehr Flexibilität im Umgang mit der außerordentlichen Situation einzuräumen“, heißt es in den Schreiben.

Diskussion um Steuererhöhung nur aufgeschoben

„Wir müssen jetzt erstmal aus der Krise herauskommen“, betont die ADD-Vizepräsidentin. Die Steuererhöhung und Nachbesserungen am Nachtragshaushalt sind offenbar vorerst vom Tisch. Die Diskussion darüber, wie die Stadt Zweibrücken ihre Haushaltssituation verbessern könne und müsse, sei jedoch nicht aufgehoben. „Die Diskussion wird erneut geführt werden müssen“, sagt Herrmann. Ob die ADD dann bei ihrer bisherigen Forderung – einer Erhöhung des Hebesatzes um 55 Prozentpunkte – bleibt, bezweifelt die ADD-Vizepräsidentin. „Die Haushaltssituation wird sich bis dahin weiter verschärfen. Durchaus möglich, dass hoch verschuldete Kommunen wie Zweibrücken den Hebesatz direkt auf 540 Prozent anheben müssen, um sich dem Schnitt der kreisfreien Städte anzunähern.“ Zur Erklärung: Der Landesrechnungshof gab den Grundsteuer-B-Hebesatz der kreisfreien Städte im vergangenen Jahr durchschnittlich mit 545 Prozent an.

Stadtrat entscheidet erneut über identischen Nachtragshaushalt

Finanzdezernent und Bürgermeister Christian Gauf sagte am Donnerstag auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass der Stadtrat sich kommende Woche erneut mit dem im März mit knapper Mehrheit beschlossenen und von der ADD nicht genehmigten Nachtragshaushalt befassen wird. Die erneute Zustimmung vorausgesetzt, „gehen wir davon aus, dass die ADD den Nachtragshaushalt diesmal genehmigen wird“.

Man müsse sich aber im Klaren darüber sein, dass die durchaus „frohe Botschaft“ aus Mainz und Trier, „ein coronabedingtes Entgegenkommen ist, dass es sonst nicht gegeben hätte“, ergänzt der Bürgermeister, der in den vergangenen Tagen die Fraktionen über den Stand der Dinge informiert hatte. Im Sommer werde die Planung für den nächsten Doppelhaushalt beginnen. Der Finanzdezernent weiß, dass die Stadt dann ein entsprechendes Signal an die ADD senden muss. „Wir müssen uns bewegen.“ Wie weit wolle der Stadtvorstand kommende Woche im Rat erklären – aber allzu weit unter der von der ADD-Vizepräsidentin genannten 540 Prozent wird der Wert wohl nicht liegen.