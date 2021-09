Der Hauptausschuss hat der Firma E-Technik Sascha Müller aus Dellfeld zwei Aufträge zur Elektroinstallation an Zweibrücker Schulen für 85.000 und 52.000 Euro erteilt. Der Preis liegt 15 und 14 Prozent über den im Vorfeld ermittelten Kosten. Der Ausbau der Netzinfrastruktur an der Grundschule Rimschweiler sowie an der Mannlich-Realschule plus war zunächst öffentlich ausgeschrieben worden. Da aber kein Angebot abgegeben wurde, schrieb die Stadt nochmals beschränkt aus. Zweibrücken hat aus dem Digitalpakt Schule 2,4 Millionen Euro zur Verfügung, die zum Ausbau und Verbesserung der digitalen und technischen Infrastruktur verwendet werden können. 90 Prozent sind Fördermittel des Bundes, den Rest muss die Stadt als Eigenanteil erbringen.