Die letzte Woche des Zweibrücker Impfzentrums am Busbahnhof ist angebrochen. Noch bis einschließlich Freitag können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sowie Erwachsene dort die Erstimpfung erhalten. Termine zur Zweitimpfung können mit Hausärzten 21 bis 42 Tage nach der Erstimpfung vereinbart werden. Erwachsene können zwischen den Impfstoffen Biontech und Johnson & Johnson wählen. Unter 18-Jährige erhalten ausschließlich Biontech. Auch Auffrischungsimpfungen sind diese Woche noch möglich. Terminvereinbarungen sind nicht mehr nötig, auch gibt es kein Wohnortprinzip mehr. Lediglich ein gültiges Ausweisdokument ist mitzubringen. Die Öffnungszeiten des Impfzentrums sind in der letzten Woche: Montag bis Mittwoch 8 bis 14 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 14 Uhr. Stand Montag wurden bislang 48 107 Impfdosen durch das Impfzentrum selbst verimpft beziehungsweise an die mobilen Teams in Stadt und Landkreis ausgegeben. Das teilt die Stadt mit, die daran appelliert, die letzte Woche noch zu nutzen. „Die 50 000. Dosis ist zu schaffen“, meint Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann.