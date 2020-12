Nicht nur die Geschäfte schließen, auch die Stadt kehrt in den Pandemie-Modus zurück. Unterdessen vermeldet das Gesundheitsamt mehr Neuinfektionen als zum Wochenstart, aber auch weniger aktive Fälle.

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in der Südwestpfalz?

Das Gesundheitsamt registrierte in der Südwestpfalz bis Dienstagmittag 21 Neuinfektionen. Damit sind derzeit 264 Covid-19-Fälle aktiv, 37 weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben 35 in der Rosenstadt, 89 in Pirmasens sowie 140 im Landkreis, darunter 16 in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Positiv getestet wurden je ein Bewohner des Altenheims Bethesda in Thaleischweiler und der Pirminius-Wohnanlage in Pirmasens. Die Sieben-Tage-Rate der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt dem Land zufolge in Zweibrücken bei 88, in Pirmasens bei 164 und im Landkreis bei 128 – das bedeutet weiterhin die Risikostufe rot. Zweibrücken hat weiterhin den niedrigsten Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz. Die Kreisverwaltung teilte mit, dass ein zwischen 80 und 90 Jahre alter Mann mit Corona-Infektion starb. Ob Covid-19 bei dem aus der VG Zweibrücken-Land stammenden Mann todesursächlich war, teilte der Kreis nicht mit.

Welche städtischen Einrichtungen werden ab Mittwoch geschlossen?

Die Stadt hat angekündigt, ab Mittwoch alle Verwaltungsgebäude für den Publikumsverkehr zu schließen. Behördengänge sind aber weiter möglich, wenn zuvor ein Termin vereinbart wurde. Wer beispielsweise einen Führerschein beantragen will oder etwas im Bürgerbüro zu klären hat, kann vorab im Netz einen Termin vereinbaren. Schließen werden auch das Jugendzentrum, die Stadt- und Jugendbücherei. Bücher können aber weiterhin über die Onleihe geliehen werden. Diese bleibt bis 30. Januar kostenlos.

Wer darf seine Kinder in den Kindergarten geben?

Jugendamtsleiter Jörg Klein sagte beim Pressegespräch gestern, dass die Stadt „einen Regelbetrieb bei dringendem Bedarf“ sicherstellen müsse. Das heißt: Wer zwischen 16. Dezember und 10. Januar sein Kind nicht zu Hause betreuen kann, darf es in den Kindergarten geben – ein Nachweis des Arbeitgebers sei nicht erforderlich. Klein appellierte an Eltern, die Kinder, „daheim zu betreuen, wer dies einrichten kann“.

Stand Dienstag soll in den Schulen ab 4. Januar Fernunterricht gehalten werden. Nicht jedes Kind hat zu Hause einen Laptop zur Verfügung. Welche Hilfe gibt es?

Ab 28. Dezember wird die Stadt bis zu 550 Tablets an Schüler ausleihen, um ihnen die Teilnahme am Fernunterricht zu ermöglichen. Der Bedarf wurde von den Schulen ermittelt. „Stand jetzt reichen die Geräte aus, aber es fehlen noch Rückmeldungen einiger großer Schulen“, sagte die Beigeordnete Christina Rauch, die noch 132 weitere Geräte erwartet. Zudem wird ab dem 4. Januar für Schüler bis zur siebten Klasse eine Notbetreuung in Kleingruppen eingerichtet.

Was ist mit dem Unterricht in der Musikschule, der Volkshochschule und der Jugendkunstschule?

Analog zur Schule findet in den Einrichtungen kein Unterricht mehr vor Ort statt. Der Beigeordneten Christina Rauch zufolge werden, wo möglich, die Kurse digital abgehalten. Fallen Kurse (teilweise) aus, sollen diese nachgeholt werden. Sofern das nicht geht, prüft die Stadt derzeit, ob den Kursteilnehmern die Gebühr teilweise zurückerstattet oder es eine Gutschrift geben wird.

Die Stadt hat am Busbahnhof das Corona-Impfzentrum eingerichtet. Wann soll dieses in Betrieb gehen?

Sofern der Impfstoff geliefert wird, werden die mobilen Impfteams ab 28. Dezember eingesetzt. Die Stadt geht derzeit davon aus, dass das Impfzentrum dann ab 4. Januar in Betrieb geht.

Banken dürfen weiterhin geöffnet bleiben. Die Sparkasse Südwestpfalz reagiert dennoch auf den Lockdown.

Ab Donnerstag wird die Sparkasse Südwestpfalz in ihren Filialen in Bruchmühlbach, Contwig, Dahn, Hauenstein, Rodalben, Thaleischweiler, Vinningen, Waldfischbach und in Pirmasens (Marienstraße) nur noch die Geldautomaten und Service-Terminals zur Verfügung stellen. Termine mit Mitarbeitern müssen vorab vereinbart werden. Davon ausgenommen sind die Standorte am Zweibrücker Schlossplatz sowie der in der Pirmasenser Bahnhofstraße. Das teilte die Bank mit.