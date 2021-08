Die Stadt Zweibrücken hat einer Führungskraft gekündigt. Diese klagt auf Weiterbeschäftigung. Das Arbeitsgerichtsverfahren läuft. Der nächste Verhandlungstermin ist der 28. Oktober.Die Stadt will sich laut ihrem Pressesprecher Jens John nicht dazu äußern. „In dieser Angelegenheit ist ein Klageverfahren vor dem Arbeitsgericht anhängig. Auskünfte können daher nicht erteilt werden“, so John. Auch die betroffene Person sagt, sie wolle sich derzeit nicht äußern und die Verhandlung vom 28. Oktober abwarten: „Sich momentan zu äußern ist nicht sinnvoll. Hoffentlich wird man nach der Verhandlung klarer sehen.“ Vertreten wird die gekündigte Person vor dem Arbeitsgericht Kaiserslautern von Rechtsanwalt Rolf Nagel. Die auf Arbeitsrecht spezialisierte Mannheimer Kanzlei teilte auf Anfrage mit, man gebe grundsätzlich keine Auskünfte in einem laufenden Verfahren. Die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht gebiete dies, so die Kanzlei.

Vorwurf des Rathauses soll lauten: Arbeitsverweigerung

Wie die RHEINPFALZ erfuhr, soll das Rathaus der Person Arbeitsverweigerung vorgeworfen und sie deshalb gekündigt haben. Außerdem hatte es nach RHEINPFALZ-Informationen zwischenmenschliche Probleme gegeben. Diese gipfelten in Krankmeldungen von Untergebenen der Führungskraft, Versetzungsanträgen und der Drohung mit Kollektivkündigung.

Die betroffene Person hat die Kündigung durch die Stadtverwaltung nicht akzeptiert. Sie will weiterhin fürs Rathaus arbeiten. Deshalb hat sie auf Weiterbeschäftigung geklagt.

Ein Gütetermin beim Arbeitsgericht war im Juni dem Vernehmen nach gescheitert. Beide Parteien nehmen einen zweiten Anlauf. Der nächste Verhandlungstermin ist für Donnerstag, 28. Oktober, im Zweibrücker Schloss angesetzt.