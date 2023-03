Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadtverwaltung rechnet bei der Landtagswahl am 14. März coronabedingt mit deutlich mehr Briefwählern als zuletzt, weil viele am Wahltag kein gesundheitliches Risiko eingehen wollen und den Gang ins Wahllokal scheuen. Um die Briefwähler trotz geschlossenem Rathaus wie gewohnt bedienen zu können, ist das Briefwahlbüro ins ehemalige Kulturcafé in der Uhlandstraße umgezogen.

Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann sieht Vorteile am neuen Standort: „Er ist barrierefrei und vom Parkplatz in der Uhlandstraße direkt erreichbar. Für die Bundestagswahl