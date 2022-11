1995 wurde die Zweibrücker Feuerwache eingeweiht, mittlerweile ist sie zu alt und zu klein. „Viele Sachen funktionieren nicht so, wie wir uns das vorstellen“, sagt der Zweibrücker Feuerwehr-Chef Frank Theisinger. Das liegt nicht nur daran, dass das Gebäude fast 30 Jahre alt ist, sondern auch daran, dass sich die Aufgaben der Feuerwehr geändert haben. Nun investiert die Stadt über fünf Millionen Euro in ein neues Gebäude, eine neue Einsatzleitzentrale und ein neues Stockwerk. Auch fürs Personal gibt die Stadt mehr Geld aus: Die Anzahl der Berufsfeuerwehrleute steigt. Das Problem: Es ist schwierig, überhaupt Leute zu finden. Denn auch andere Städte sind am Suchen. Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza spricht gar von einem „Kampf um die Kräfte“.

