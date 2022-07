Wenn die Straße von der Mittelbacher Ortsmitte hoch zum Sportplatz, zur Grundschule und zum Kindergarten ausgebaut wird, betrifft das nicht nur die Anwohner, sondern auch die Hengstbacher, die Eltern der Kindergartenkinder und die Grundschüler aus Wattweiler. Die Hengstbacher dürften merken, dass die Autos während des Ausbaus durch die Hengstbacher Straße zum Sportplatz fahren. Eltern müssen diesen Umweg nehmen, wenn sie ihre Kinder in den Kindergarten bringen. Und weil der Bus aus Wattweiler nicht die Umleitung nehmen kann, lässt er die Schulkinder unten aussteigen, so dass sie während der Bauzeit durch die Baustelle hoch zur Schule laufen müssen. Wenn die Breitensteinstraße erneuert ist, wird sie anders aussehen als bisher: Sie wird gepflastert, und zwar so, dass Straße und Gehweg auf einer Höhe liegen und Fußgänger die Straße nutzen können und Autos den Gehweg. Dann gilt dort, dass die schwächeren Verkehrsteilnehmer Vorrang haben. Die Autos müssen langsamer fahren als bisher und Rücksicht nehmen. Wie das alles aussehen soll, wie lange der Ausbau dauern soll, wie der Verkehr umgeleitet wird und wie die Schulbusse fahren, das alles soll am Dienstag, 19. Juli, 18 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus erklärt werden. Unter anderem kommt Steffen Mannschatz vom Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ), um offene Fragen zu klären. Die Sitzung des Ortsbeirats ist öffentlich, das heißt, wer sich für den Ausbau interessiert, kann daran teilnehmen.