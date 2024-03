Das Zweibrücker Jugendamt hatte einem Ehepaar das Pflegekind weggenommen und in ein Heim gegeben. Das Familiengericht ordnete später die Rückkehr des Kindes zu den Pflegeeltern an. Denn eine Gefährdung des Kindeswohls, wie das Amt sie befürchtet hatte, konnte das Familiengericht nicht erkennen. Zudem sei es besser, wenn das Kind in seiner vertrauten Umgebung und nicht im Heim untergebracht sei. Die Pflegeeltern setzten die Betreuung also fort, die Stadt verweigerte ihnen aber seither das dafür fällige Honorar. Nun war die Sache Thema beim Verwaltungsgericht Neustadt, das eine eindeutige Position zum Vorgehen des Jugendamts äußerte.

