Dem Aufruf, Möbel für Neuankömmlinge zu spenden, sind zahlreiche Bürger gefolgt. So viele, dass die Lager jetzt erst einmal voll sind und Möbel auch nicht immer sofort abgeholt werden können. Dafür bittet die Stadt um Verständnis.

„Wir bedanken uns bei allen, die so reichlich gespendet haben“, schickt der städtische Pressesprecher Jens John auf Anfrage voraus. Es sei so viel zusammengekommen, „dass die Lagerkapazitäten derzeit komplett erschöpft sind“, so John. Die nächsten Spendenaufrufe werden „zielgerichtet“ sein, kündigt John an. Sowohl das städtische Sozialamt als auch die Arbeitslosenselbsthilfe in der Luitpoldstraße nehmen Möbelspenden für ukrainische Flüchtlinge an. John: „Unsere städtischen Mitarbeiter haben die Rückmeldung erhalten, dass die Lagerkapazitäten momentan nicht mehr ausreichen.“ Deshalb sei es aktuell auch nicht möglich, Möbel innerhalb kürzester Zeit abzuholen. „Wenn jemand sagt, am Dienstag kriegen wir eine neue Küche, dann schaffen wir das momentan nicht, die alte sofort abzuholen“, bedauert John und bittet dafür um Verständnis.

Leser ärgert sich

Dass seine Möbel nicht sofort abgeholt wurden, schilderte auch unser Leser Hans-Rainer Juhasz. Mitte März habe er dem Sozialamt Zweibrücken „gute, moderne Möbel für Flüchtlinge“ angeboten. Diese seien von einem Mitarbeiter des städtischen Möbellagers besichtigt und für brauchbar befunden worden. Daraufhin sei der Auftrag zur Abholung an die Arbeitslosenselbsthilfe erteilt worden; diese würde sich bei ihm melden und einen Termin ausmachen. Sie habe sich auch gemeldet und mitgeteilt, der Abholtermin sei Anfang April. Seitdem habe er nichts mehr gehört. Das ärgere ihn, weil er die Möbel, die er spenden wollte, nun aus dem Haus, das saniert werde, heraustragen und in einem Transporter zwischenlagern musste. Schon seit Jahrzehnten spende er und regele das normalerweise über das Sozialamt; dort habe er immer mit sehr hilfsbereiten Mitarbeitern zu tun, ergänzt Juhasz.

Er habe auch beim Roten Kreuz nachgefragt, dort aber die Antwort erhalten, man habe kein Lager, das laufe alles über das Sozialamt und die Arbeitslosenselbsthilfe. Dies bestätigt DRK-Geschäftsführer Hans Prager auf Anfrage: „Wir haben die Arbeit geteilt. Wir richten die Wohnungen für Flüchtlinge ein, die Arbeitslosenselbsthilfe und die Stadt nehmen alles an, was an Möbeln kommt.“ Beide Organisationen hätten „alle Hände voll zu tun“, bittet auch Prager um Verständnis in einer Ausnahmesituation.

KONTAKT

Arbeitslosenselbsthilfe Zweibrücken, Luitpoldstraße 6, Telefon 06332 18884; geöffnet montags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr.