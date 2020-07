Das Kultur- und Verkehrsamt der Stadt hat Anregungen und Informationen für einen erlebnisreichen Urlaub zu Hause zusammengetragen. Empfehlungen sind unter den Stichworten „Die Geschichte der Region von Tag zu Tag in ein neues Jahrtausend“, „Die Sportchallenge in Zweibrücken“, „Die Gärten der Region Gartenhopping“ und „Ferientipps – Aktivitäten für Kinder“ auf der Internetseite der Stadt zusammengestellt, www.zweibruecken.de/de/kultur-tourismus/tourismus-entdecken/urlaub-zuhause/. Kostenlose Informationsblätter gibt es auch beim Kultur- und Verkehrsamt in der Maxstraße, Telefon 06332/871471, E-Mail tourist@zweibruecken.de. Wer sich auf den Urlaub zu Hause einlässt, kann laut Stadtverwaltung auch was gewinnen.