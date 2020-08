„Intermezzo“ nennt Petra Stricker, Initiatorin der Kampagne „Stadt-Galerie“, die Aktion am Samstagvormittag. Von 10 bis 12 Uhr konnten Interessierte auf dem Herzogplatz Kontakt zu den Künstlern aufnehmen, die seit 24. Juli ihre Bilder in Geschäften in der Innenstadt und im Outlet Center zeigen.

An vielen kleinen Tischen standen Künstler in angeregten Gesprächen mit Kollegen und Passanten, einige verteilten kleine Präsente und Ansichtskarten.

„Die Resonanz bei den Künstlern ist sehr gut, viele sind heute hier“, erzählte Petra Stricker. „Wir haben viele kleine Multiples verschenkt. Das sind keine Originale, sondern Kunstgeschenke in Serie. Ein Künstler hat so die Möglichkeit, auf seine eigene Ausstellung in der Stadt hinzuweisen. Einige Künstler freuen sich auch über erfolgreiche Verkäufe.“

Doch das ist für die Künstler nicht die Hauptsache. „Die Aktion ist sehr interessant, gerade in dieser Corona-Zeit“, meinte Eugen Waßmann, der Glasobjekte bei Optik Schütz zeigt. „Ich habe fast ein ganzes Jahr keine Ausstellung gehabt, und für einen Künstler ist es wichtig, dass er und seine Werke gesehen werden.“

Fotograf Jo Steinmetz, der seine Bodypainting-Fotografien im Sanitätshaus Speer zeigt, fand die Kampagne „ausnahmslos klasse. Ich hoffe, dass das keine Eintagsfliege bleibt. Man kann das weitermachen, wenn es mal eine Nach-Corona-Zeit gibt.“ Er freute sich sehr über die Fragen und Rückmeldungen der Passanten. „,So etwas haben wir noch nie gesehen’, haben mir viele erzählt“, berichtete er. „Vor allem Lokalkolorit mit Zweibrücker Motiven kam bei den Leuten gut an. ,Hast Du das Model vor Ort fotografiert?’, wollten viele von mir wissen. Auch einige Verkaufsanfragen gab es.“ Nur eine Sache hätte noch besser sein können: „Ich hätte mir gewünscht, dass uns noch mehr Leute angesprochen hätten.“

Ganz begeistert ist auch Malerin Dagmar Grieve, deren Arbeiten in einem zur Zeit leerstehenden Gebäude vor der Hallplatz-Galerie zu sehen sind. „Ich habe heute zwar nicht mitgemacht und bin nur vorbeigekommen, aber wenn das wiederholt wird, bin ich dabei.“

„Wir haben leider nicht so viel Publikum beim Aktionstag heute“, bedauerte Gilbert Baier. „Das ist wohl auf Corona zurückzuführen, Werbung haben wir ja genug gemacht. Aber insgesamt ist die Kampagne gut angekommen. Die Botschaft ist: In Zweibrücken ist was los.“