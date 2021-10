Für ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen und als Botschafterin von Zweibrücken im Sport ehrte die Stadt am Freitag die Speerwerferin Christin Hussong. Die Feier im Ratssaal im kleinen Rahmen sei Corona geschuldet, so die Beigeordnete Christina Rauch, die der LAZ-Ausnahmesportlerin einen großen Blumenstrauß überreichte. Christin Hussong freute sich sichtlich, zumal der Vorsitzendes des LAZ, Alexander Vieweg, berichtete, dass nach Olympia aus emotionalen Gründen kein Empfang des Vereins für die Herschbergerin stattfand. Denn mit der Wurfweite von 65,26 Metern blieb Christin Hussong in Tokio unter ihren eigenen Erwartungen und verfehlte einen Medaillenplatz. Sie erzählte auch von massiven Problemen bei 45 Grad in Tokio: „Ich komme mit Hitze nicht klar.“ Sie habe in der Qualifikation Kreislaufprobleme gehabt. Christina Rauch ist die frühere Geschichtslehrerin von Hussong: „Christin zeichnete sich schon in der Schule durch viel Fleiß aus“, so Rauch.