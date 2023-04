Mit vielen netten Worten und Ehrenplaketten für alle zeichnete die Stadt Zweibrücken in Person ihres Oberbürgermeisters Marold Wosnitza und der Beigeordneten Christina Rauch am Freitagabend in der Multifunktionshalle des Helmholtz-Gymnasiums die Basketballer der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken (VTZ) und die Eishockeyspieler der EHC-„Hornets“ aus. Die „Hornets“ haben nach einem furiosen Final-Five-Endspiel zuhause die Stuttgarter Rebels besiegt und ihre Saison mit dem Meistertitel in der Regionalliga Südwest abgeschlossen. Ein Aufstieg der von Ralf Wolf trainierten „Hornets“ ist allerdings aus finanziellen Gründen nicht möglich. Anders die Basketballer der VT Zweibrücken: Sie wurden Meister der Landesliga und Pfalzpokal-Sieger und steigen mit ihrer Trainerin Gabriela Chnapkova in die Oberliga auf. Dafür bekommen sie laut Wosnitza auch eine andere Halle. Hatte er selbst sich als Zuschauer in der bisherigen Trainings- und Spielhalle der Basketballer am Hofenfels-Gymnasium „immer im Weg gefühlt“, weil es dort so eng sei, trainieren und spielen die VTZ-Sportler künftig in der Ignaz-Roth Halle. „Und die will ich voll sehen. Mit einer Stimmung wie bei den ,Hornets’“, sagte Wosnitza.