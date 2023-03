Der saarländischen Kreisstadt Neunkirchen wurden seit Jahresbeginn rund 530 Flüchtlinge zugewiesen. Angesichts der zunehmend angespannten Wohnraumsituation mietet sie ab April vier Gebäude in der Innenstadt, um dort Geflüchtete unterzubringen. Eines dieser vier Gebäude ist das ehemalige Eros-Center an der Westspange. Das frühere Bordell befindet sich rechtsseitig an der Einfahrt in die Innenstadt, wenn man sich von der A8-Ausfahrt Neunkirchen-City her dem Saarpark-Center nähert. Zusammen verfügen die vier Mietobjekte über 33 abgeschlossene Wohneinheiten mit 74 Schlafplätzen. Wie der Beigeordnete Thomas Hans (CDU) sagt, würden in Neunkirchen „seit Längerem zu wenige geeignete Wohnungen angeboten“. Hallen wolle man nicht mehr belegen.