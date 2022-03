Bei der Stadtverwaltung haben sich – Stand Donnerstagmorgen – 14 vorm Überfall der russischen Armee auf ihr Land geflüchtete Ukrainer gemeldet. Die Zahl der tatsächlich bei Verwandten und Bekannten Untergekommenen könnte höher sein, sagt der Sprecher der Stadtverwaltung, Jens John; Meldungen bei den Ämtern könnten noch später erfolgen. Die 14 Ukrainer seien alle privat untergekommen.

Die Stadt bereite sich, auch in Abstimmung mit der städtischen Wohnungsgesellschaft Gewobau und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), auf die Ankunft weiterer Ukrainer vor, die keinen familiären Bezug hätten. Die Gewobau ermittle zurzeit, wie viele freie Wohnungen schnell für eine Unterbringung hergerichtet werden könnten. Außerdem stehen der Stadt einige Unterkünfte der Notversorgung zu Verfügung.

Bei der Stadt, so John, hätten sich bislang acht Bürger gemeldet, die Unterkünfte oder Zimmer in ihren Wohnungen zur schnellen Unterbringungen angeboten hätten. Man sei sehr dankbar für die Hilfsbereitschaft der Zweibrücker, habe bislang auf die Angebote aber noch nicht zurückgreifen müssen.

Die Stadtverwaltung versucht über die Mitarbeiter des Amtes für Soziale Dienste zentral Anfragen von Bürgern zu bündeln, zu beantworten oder Kontakte an Zuständige zu vermitteln. Man arbeite mit der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und dem Landkreis Hand in Hand. Bürger werden gebeten, sich nach Möglichkeit per Mail an das Amt für Soziale Dienste zu wenden: sozialamt@zweibruecken.de.

Hilfsangebote, die beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuz aufgenommen werden, leitet dieses auch an die Stadt weiter. Kreisgeschäftsführer Hans Prager hatte darum gebeten, von Sachspenden abzusehen, weil sie derzeit nicht effektiv helfen. Für gezielte Hilfe in der Ukraine und auch den Nachbarländern, stehe das DRK über sein internationales Netz in Kontakt.