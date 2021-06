Aufgrund der Lockerungen in Rheinland-Pfalz kann das Jugendamt der Stadt Zweibrücken mehr Plätze für die Ferienfreizeit im Sommer bereitstellen.

„Wir freuen uns sehr darüber, noch mehr Eltern einen Betreuungsplatz anbieten zu können“, schreibt Bürgermeister Christian Gauf. Anmeldeschluss für die Kindererlebniswochen in der ersten und zweiten Ferienwoche ist am Mittwoch.

Außerdem gibt es noch Plätze für die Kindersommerfreizeit des Jugendzentrums in der dritten Ferienwoche und für die Ritter-Drachen Freizeit in der sechsten Ferienwoche. Die Ritter-Drachen-Freizeit ist das Ersatzprojekt für das Zirkusprojekt, das in diesem Jahr coronabedingt nicht angeboten werden kann.

Informieren und anmelden – bald auch schon für die Herbstspieltage – kann man sich im Internet unter zweibruecken.feripro.de.