Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) soll von der Stadt rund 21 000 Euro für sein Projekt „Saubere Luft“ bekommen. Dem stimmte der Stadtrat am Mittwoch zwar mit drei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen zu. Jedoch kam von vielen Seiten des Stadtrates Kritik, dass mit dem Projekt weder die Umwelt geschont werde, noch, dass es den Busverkehr in der Stadt voranbringt.

Der VRN ist Dienstleister für die Planung und Abstimmung des öffentlichen Personennahverkehrs von gut 20 Städten und Kreisen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg stößt gemeinsame Vorhaben an.

„Ich weiß nicht, ob mit dem VRN-Projekt am Ende wirklich saubere Luft herauskommt“, merkte Norbert Pohlmann (Grüne) direkt am Beginn einer heftigen Diskussion an. Er glaubt nicht, dass ein digitaler Fahrplan – der soll unter anderem in dem Projekt umgesetzt werden – dazu beiträgt, dass mehr Busse in Zweibrücken und den Vororten umherfahren. Pohlmann schloss sich Barbara Danner Schmidt (ebenfalls Grüne) an: „Mir wäre ein Bus, der auch am Wochenende fährt, wesentlich lieber“. Dirk Schneider (Fraktion Bürgernah) bezeichnete das VRN-Projekt als „Nullnummer“. Besonders übte er Kritik an den in dem Projekt enthaltenen VRN-Leihfahrrädern. Laut Schneider ständen die nächsten Räder in Kaiserslautern, das bringe nichts für Zweibrücken. Kurt Dettweiler (FWG) sprach die Anrufsammeltaxis an. Diese böten sich gerade in den Vororten eher an als ein Bus.

Streit zwischen SPD und CDU

Zwischen der SPD-Fraktion und der CDU brach ein Streit aus. Der Grund: Laut der SPD hätte bei VRN-Sitzungen, die dem Projektbeschluss vorangegangen sind, keiner der Zweibrücker Delegierten den Mund aufgemacht und für die Stadt ein besseres Angebot herausgeholt. Christoph Gensch (CDU) wollte die Auseinandersetzung schlichten; er war der Meinung, dass die Stadt sich in zukünftigen Sitzungen besser positionieren muss und nun aus dem laufenden Projekt des VRN „das Beste herausholt“.

Wie berichtet, will der VRN in dem Förderprogramm „Saubere Luft“ seine Infrastruktur, vor allem im digitalen Bereich, ausbauen. Laut Jutta Klein vom Stadtbauamt soll in Zukunft in der Handy-App des VRN etwa anzeigt werden, wenn ein Bus zu spät kommt und wo ein VRN-Leihfahrrad steht. Über die App sollen Bustickets gekauft werden können und es soll ein Haltestellen-Kataster erarbeitet werden. 70 Prozent der Gesamtkosten des VRN-Projektes stamme aus Bundesmitteln, die restlichen 30 Prozent werden prozentual auf die Kommunen verteilt, die dem VRN angehören. Für Zweibrücken kostet das in den kommenden drei Jahren rund 21 000 Euro; in diesem Jahr fällt mit rund 11 500 Euro bereits der größte Batzen an.