Die Stadt Zweibrücken bietet in den Osterferien erneut Sprachkurse für Schüler der ersten bis zehnten Klassen an. In den Sommerferien soll es wieder Lernangebote für Erst- bis Achtklässer in den Fächern Deutsch und Mathematik geben. Das teilte die Beigeordnete und Schuldezernentin Christina Rauch mit.

Ziel der Kurse in den Osterferien sei es, schulpflichtige Kinder und junge Erwachsene, die kein oder sehr wenig Deutsch sprechen, beim Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen. Die Anmeldung zu den Osterferiensprachkursen erfolgt durch die jeweilige Schule. Der zusätzliche Sprachförderbedarf wird von den Schulen festgestellt und an die Volkshochschule weitergegeben, die die Sprachkurse organisiert.

In einer Ferienkursgruppe können Schüler aus mehreren Schulen unterrichtet werden. Einer Gruppe gehören bis zu zehn Kinder an, dadurch sei die Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen gewährleistet, so Rauch. Unterrichtet wird in der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus in der Wackenstraße, das Angebot ist für Schüler kostenlos. Die Sprachkurse sind Teil einer Initiative des Landes und des Volkshochschulverbandes.

Im vergangenen Jahr gab es zusätzlich das Angebot der Sommer- und Herbstschule. Hier konnten Kinder und Jugendliche bis zur achten Klasse an Lernangeboten in Deutsch und Mathematik teilnehmen. Zusätzlich wurden an der Volkshochschule Sommerferiensprachkurse in Französisch und Englisch für Jugendliche der weiterführenden Schulen angeboten.

„Aufgrund der Ausnahmesituation in der Bildungslandschaft – durch die Schulschließungen, den Fern- und Wechselunterricht – werden das Land und wir die Unterstützung und Förderung der Schüler in den Sommerferien besonders in den Blick nehmen“, teilt Rauch mit. Die Stadt werde deshalb erneut eine Ferienschule anbieten.

„Diese Förder- und Unterstützungsprojekte liegen mir sehr am Herzen“, betont die städtische Beigeordnete. Während der coronabedingten Schulschließungen seit Dezember hätten viele Eltern einen Teil ihres Urlaubs aufwenden müssen, um die Betreuung ihrer Kinder zu gewährleisten. Durch das Betreuungsangebot in den Sommerferien wolle die Stadt auch die Situation der Eltern verbessern.