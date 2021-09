Von 1961 bis 1980 gehörte er als Torwart zum festen Inventar des Fußballclubs Borussia Neunkirchen. Willi Ertz (1943 bis 2018) stand auch zu Bundesliga- und Zweitligazeiten des Clubs zwischen den Pfosten. Alle 750 Partien seiner gesamten Spielerkarriere bestritt er ausschließlich im Dress von Borussia Neunkirchen. Am Samstag, 18. September, hat Oberbürgermeister Jörg Aumann einer Straße in unmittelbarer Nähe des Ellenfeldstadions den Namen Willi-Ertz-Weg verliehen. Dieser zweigt im Wohngebiet Munklerswies von der Talstraße ab. Zeitlebens war Willi Ertz Stammgast bei den Heimspielen im Ellenfeld – so wie hier im Mai 2017 in der Oberliga gegen Mechtersheim (2:3). Am 5. Juli 2018 starb Willi Ertz im Alter von 75 Jahren in seiner Geburtsstadt Neunkirchen.